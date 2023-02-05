05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü! O anlar kameralara yansıdı

ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü! O anlar kameralara yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2023 01:41
ABD Savunma Bakanlığı, 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını teslim etmesinin ardından iki ülke arasında gerilim yükseldi. ABD bu balonun gözetleme amacıyla kullanıldığını açıklarken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti ertelendi. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin ilk kez konuşurken "İcabına bakacağız" yorumunda bulundu. ABD ordusu, Atlantik Okyanusu üzerinde Çin’in casus balonunu düşürdü.
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
Almanya Maliye Bakanı’nın zor anları!
İngiltere’de grevler sürüyor
İngiltere'de grevler sürüyor
İtalya’da yeterli doktor bulunamıyor
İtalya'da yeterli doktor bulunamıyor
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Nükleer silahların olduğu eyalette görüldü!
Eşi benzeri görülmemiş cinayet
Eşi benzeri görülmemiş cinayet
Fransa’da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor
Fransa'da öğrenciler açlıkla mücadele ediyor
Norveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırı
Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Görüntüler Avrupa’dan! Son 10 yılın en büyüğü
Görüntüler Avrupa'dan! Son 10 yılın en büyüğü
İsrail’de hayrete düşüren olay!
İsrail'de hayrete düşüren olay!
Arabuluculuk isteğine Erdoğan yanıtı!
Arabuluculuk isteğine Erdoğan yanıtı!
Daha Fazla Video Göster