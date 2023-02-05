05 Şubat 2023, Pazar
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ABD ordusu Çin’in casus balonunu düşürdü! O anlar kameralara yansıdı
ABD Savunma Bakanlığı, 2 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını teslim etmesinin ardından iki ülke arasında gerilim yükseldi. ABD bu balonun gözetleme amacıyla kullanıldığını açıklarken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 5-6 Şubat'ta Pekin'e yapacağı ziyareti ertelendi. Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin ilk kez konuşurken "İcabına bakacağız" yorumunda bulundu. ABD ordusu, Atlantik Okyanusu üzerinde Çin’in casus balonunu düşürdü.