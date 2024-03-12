12 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD medyasında bomba iddia! Rusya saldırısında 10 ABD askeri ölmüş olabilir

ABD medyasında bomba iddia! Rusya saldırısında 10 ABD askeri ölmüş olabilir

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2024 13:16
Batı ülkelerinin askerleri Ukrayna'da savaşıyor mu? Dünya bu soruya yanıt ararken Amerikan medyasında dikkat çeken bir habere imza atıldı. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Amerikan Patriot sistemlerini hedef alan saldırısında 10 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş olabilir. İşte o iddia ve yansımaları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD medyasında bomba iddia!
ABD medyasında bomba iddia!
Netanyahu’dan Biden’a yanıt!
Netanyahu’dan Biden’a yanıt!
Sahur zamanı İsrail’den bombardıman!
Sahur zamanı İsrail’den bombardıman!
Kraliyette fotoğraf krizi!
Kraliyette fotoğraf krizi!
Donanma komutanını görevden aldı mı?
Donanma komutanını görevden aldı mı?
Yunanistan’a anti-drone kubbesi!
Yunanistan'a anti-drone kubbesi!
2 ay sonra ortaya çıktı! Çocuklarıyla poz verdi
2 ay sonra ortaya çıktı! Çocuklarıyla poz verdi
Katil İsrail polisi Filistinlileri coplarla darbetti
Katil İsrail polisi Filistinlileri coplarla darbetti
Soykırım yapan İsrail Eurovision yarışmasına katılacak
Soykırım yapan İsrail Eurovision yarışmasına katılacak
Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete
Rusya: Çarlıktan federal cumhuriyete
Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi
Biden kameraların açık olduğunu fark etmedi
Büyüyen ve yükselen kıta: Afrika
Büyüyen ve yükselen kıta: Afrika
Daha Fazla Video Göster