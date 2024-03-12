12 Mart 2024, Salı
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ABD medyasında bomba iddia! Rusya saldırısında 10 ABD askeri ölmüş olabilir
Batı ülkelerinin askerleri Ukrayna'da savaşıyor mu? Dünya bu soruya yanıt ararken Amerikan medyasında dikkat çeken bir habere imza atıldı. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Amerikan Patriot sistemlerini hedef alan saldırısında 10 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş olabilir. İşte o iddia ve yansımaları…