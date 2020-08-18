ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

Son dakika haberi... ABD lideri Donald Trump ile eşi Melanie'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sadece sosyal medyada değil dünya medyasında gündem yaratan ve manşetlere taşınan bu görüntü, insanları da ikiye böldü. Ona hak verenler olduğu gibi haksız bulanlar ya da yanlış yorumlandığını düşünenler de oldu. İşte dünyada gündem yaratan olayın perde arkası ve o anlarda yaşananlar...