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ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

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Giriş: 18.08.2020 08:52
Güncelleme:18.08.2020 09:10
Son dakika haberi... ABD lideri Donald Trump ile eşi Melanie'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sadece sosyal medyada değil dünya medyasında gündem yaratan ve manşetlere taşınan bu görüntü, insanları da ikiye böldü. Ona hak verenler olduğu gibi haksız bulanlar ya da yanlış yorumlandığını düşünenler de oldu. İşte dünyada gündem yaratan olayın perde arkası ve o anlarda yaşananlar...
ABD lideri Donald Trumpın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama... ABD LİDERİ DONALD TRUMP'IN EŞİ MELANİA İLE O ANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI! YAKLAŞTI, SÜRTTÜ, ÇEKİŞTİRDİ AMA...

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