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Haberler Galeri ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

Son dakika haberi... ABD lideri Donald Trump ile eşi Melanie'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sadece sosyal medyada değil dünya medyasında gündem yaratan ve manşetlere taşınan bu görüntü, insanları da ikiye böldü. Ona hak verenler olduğu gibi haksız bulanlar ya da yanlış yorumlandığını düşünenler de oldu. İşte dünyada gündem yaratan olayın perde arkası ve o anlarda yaşananlar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:19
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ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

Son dakika haberi... ABD lideri Donald Trump ile eşi Melanie'nın o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Sadece sosyal medyada değil dünya medyasında gündem yaratan ve manşetlere taşınan bu görüntü, insanları da ikiye böldü. Ona hak verenler olduğu gibi haksız bulanlar ya da yanlış yorumlandığını düşünenler de oldu. İşte dünyada gündem yaratan olayın perde arkası ve o anlarda yaşananlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

Donald ve Melania Trump çifti, hafta sonunu New Jersey'de geçirdikten sonra Pazar akşamı Washington DC'ye dönüş yaptı.

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ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

Çift iniş yapan uçağın kapılarının açılmasının ardından merdivenlerden aşağı inerken, ABD Başkanı, eşi Melania'nın elini kavramak için uzandı ancak başarılı olamadı.

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ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

First Lady Melania Trump, elini hızla geri çıktı ancak bu durum ABD Başkanı'nı durdurmadı. Trump, Melania'nın elini tutmak için bir kez daha yeltendi.

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ABD lideri Donald Trump'ın eşi Melania ile o anı sosyal medyayı salladı! Yaklaştı, sürttü, çekiştirdi ama...

O sırada elinde çantasını da tutmakta olan Melania Trump, kocasının elini tutmaktansa rüzgardan uçuşmaya yüz tutan eteğini tutmayı tercih etti.