ABD-İran-İsrail hattında sıcak saatler: Hürmüz Boğazı'nda satranç tahtası kuruldu

A Haber ekranlarında Ortadoğu’yu kana bulayan ABD-İran-İsrail gerilimindeki son dakika gelişmeleri ve bölgedeki sıcak temas noktaları masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç, Hürmüz Boğazı’ndaki abluka krizinden ABD ordusunun tükenen mühimmat stoklarına, Trump’ın fiyaskoyla sonuçlanan operasyonlarından İran’ın devasa insansız hava aracı ordusuna kadar ateş hattındaki tüm kritik dengeleri tek tek deşifre etti. Barış umutlarının gölgesinde kalan bölgedeki kirli oyunlar ve stratejik hamleler, tarihin en düşük halk desteğiyle yürütülen bu savaşın perde arkasını bir kez daha gözler önüne serdi.