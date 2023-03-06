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ABD Genelkurmay Başkanı Milley Suriye’nin kuzetinde PKK’lı teröristlerle görüştü

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Giriş: 06.03.2023 10:44
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal altındaki bölgede bulunan birlikleri ziyaret etti, bölgeye 900 asker daha konuşladırılacağını açıkladı.
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