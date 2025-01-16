Gazeteciden Blinken’a protesto şoku!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, her seferinde yaptığı açıklamalarda protesto şoku yaşıyor. Blinken, görevindeki son konuşmasını yaptığı sırada da salonda bulunan bazı muhabirler tarafından "soykırımcı" denilerek protesto edildi. Amerikalı gazeteci Max Blumenthal, Blinken'ın konuşmasını yarıda keserek "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Tony, siz bombaların akışını durdurmadınız" diye seslendi. Bunun üzerine gazeteciyi polis salondan yaka paça zorla çıkardı.