16 Şubat 2022, Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden'dan canlı yayında Rusya - Ukrayna krizi hakkında son dakika açıklamaları
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden Rusya'nın bölgeden çekilmesini henüz doğrulayamadıklarının altını çizerken, işgal potansiyelinin hala sürdüğünü ifade etti. Biden diğer yandan olası savaşın çok sayıda ülkeyi etkileyeceğini söylerken, yaptırım için hazırda beklediklerinin altını çizdi.