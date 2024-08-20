ABD Başkanı Joe Biden Demokrat Parti'ye veda etti! Kasım seçimleri öncesi ABD’de yapılan son anketler ne diyor? Trump mı, Harris mi?

ABD Başkanı Joe Biden, Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongresi'nde partisine veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Uluslararası af örgütünden de ABD’yi zor duruma sokacak yeni bir açıklama geldi. Detayları Akademisyen DR. Bülent Yavuz canlı yayında değerlendirdi. Yavuz açıklamalarında ekonomi sorunların ABD seçmeni üzerinde etkisini koruduğuna dikkat çekerken bu sıkıntılardan kaynaklı Trump’a olan güvenin daha fazla olduğunu ifade etti. İşte detaylar…

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