20 Ağustos 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ABD Başkanı Joe Biden Demokrat Parti'ye veda etti! Kasım seçimleri öncesi ABD’de yapılan son anketler ne diyor? Trump mı, Harris mi?
ABD Başkanı Joe Biden, Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongresi'nde partisine veda konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Uluslararası af örgütünden de ABD’yi zor duruma sokacak yeni bir açıklama geldi. Detayları Akademisyen DR. Bülent Yavuz canlı yayında değerlendirdi. Yavuz açıklamalarında ekonomi sorunların ABD seçmeni üzerinde etkisini koruduğuna dikkat çekerken bu sıkıntılardan kaynaklı Trump’a olan güvenin daha fazla olduğunu ifade etti. İşte detaylar…