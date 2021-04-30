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ABD Başkanı Joe Biden bu kez de maske krizi yaşadı

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Giriş: 30.04.2021 21:28
ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşadığı tuhaf anlar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Biden, Georgia eyaletinde yaptığı konuşmada maskesini bulamayınca 30 saniye boyunca maskesini aradı. Ülke genelinde alınan karar gereği maske takma zorunluluğunun bulunmamasına rağmen Biden'ın bu paniği dikkatlerden kaçmadı. ABD Başkanı Biden daha öncede uçağa binmeye çalışırken 3 kez düşerek yere kapaklanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden bu kez de maske krizi yaşadı
ABD Başkanı Joe Biden bu kez de maske krizi yaşadı
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