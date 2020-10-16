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ABD Başkanı Donald Trump kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdı

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Giriş: 16.10.2020 21:43
Güncelleme:16.10.2020 21:50
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina eyaletinde düzenlediği miting sırasında kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdı. Konuşmasında sözü ünlülüğe ve tanınırlığa getiren Trump, “Geçen gün biri bana dedi ki 'Sen dünyada açık ara en ünlü kişisin.' Ben de 'Hayır, ben değilim...' dedim. 'O zaman kim?' diye sordular. 'İsa Mesih' dedim" diye konuştu. Bu sözleri alkışlar ve tezahüratla karşılanan Trump, bu konuda 'İsa Mesih'le tartışmaya girmeyeceğini' söyleyip gökyüzüne baktı ve "Tanınırlık konusunda yanından bile geçemem" dedi.

Trump kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdı
Trump kendisini Hz. İsa ile karşılaştırdı
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