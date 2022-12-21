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ABD Başkanı Biden tarihle yüzleşecek! Biden Nagazaki’yi ziyaret edecek

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Giriş: 21.12.2022 10:50
ABD Başkanı Joe Biden 2023 Mayıs ayında G-7 liderler zirvesi için Japonya'da olacak. Japonya hükümeti kaynaklarına göre Biden, ABD'nin atom bombası attığı Nagazaki'yi de ziyaret edecek. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden Nagazaki'ye giden ilk görev başındaki ABD başkanı olacak.
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