ABD Başkanı Biden tarihle yüzleşecek! Biden Nagazaki’yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden 2023 Mayıs ayında G-7 liderler zirvesi için Japonya'da olacak. Japonya hükümeti kaynaklarına göre Biden, ABD'nin atom bombası attığı Nagazaki'yi de ziyaret edecek. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden Nagazaki'ye giden ilk görev başındaki ABD başkanı olacak.

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