ABD Başkanı Biden görevden alınacak mı? Oğlu Hunter Biden ilgili iddialar, videolar ve yolsuzluk...

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında dünya gündemine oturan çok çarpıcı bir skandal derinlemesine masaya yatırıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen veriler içinde yaşça küçük kız çocuklarıyla uygun olmayan fotoğrafları, uyuşturucu madde ile silah kullanımına dair yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Biden'ın babasını "Pedofili Peder" ismiyle telefona kaydettiği iddia edildi. Öte yandan ABD Başkanı Biden’ı ilgilendiren yolsuzluk söylentileri var. Bu olay sonrası yer yerinden oynadı ve “ABD Başkanı Biden'ın istifası gündemde mi?” sorusu sorulmaya başlandı. ABD'de yaşanan gelişme hakkında detayları Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri, canlı yayında açıkladı.

ABD'de bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Bıden'ın iCloud hesabının şifresini kırdı.

Telefondan veri sızdırıldığını iddia ettiler. Kullanıcılar Hunter Biden'ın telefon-bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri internette paylaştı.

Hunter Biden'ın uyuşturucu kullanımı-yasa dışı para transferleri-silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntüleri yayıldı.

Hunter Biden'ın ABD Başkanı Bıden'ı "pedofili peter" adıyla telefonuna kaydettiği iddia edildi.

"ABD MEDYASI 2'YE AYRILDI"

Son yaşanan gelişmelere dair A Haber'e açıklamalarda bulunan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyeri şunları kaydetti:

ABD medyası politik olarak tam ortadan olmasa da 2'ye ayrılmış durumda. Bu aslında ABD için yeni bir konu değil belki Türkiye daha fazla gündem oldu. Yaklaşık 2 sene önce ABD'de biz bunu konuşmuştuk. Bu olay aslında ilk 18 Ocak 2019 'a dayanıyor. Bu konu sosyal medyada çok ciddi olarak konuşuluyor. Burada görüntüler yayılıyor. Daha önceden de yayınlananları da biliyoruz.

"BIDEN'I İLGİLENDİREN YOLSUZLUK SÖYLENTİLERİ VAR"

Gerçekten hiç hoş olmayacak özellikle küçük çocuklarla, kızlarla olan bir takım görüntüler mevcut. Uyuşturucu kullanırken görüntüleri var. Sonuçta ABD Başkanı Biden'ı ilgilendiren yolsuzluk söylentileri var. Bunlar sosyal medyada konuşuluyor ama önemli olan bunun hukuka yansıması ve burada devreye girmesi gereken Adalet Bakanlığıdır. Bakanlık bir takım soruşturmalar açacak. Ama bu konularda özellikle Başkan söz konusu olduğu zaman Senato ve ABD Kongresi yetkilidir.

BIDEN GÖREVDEN ALINACAK MI?

Biden için aşağı yukarı iki buçuk senedir görüntüler ile birlikte deliller olmasına rağmen ve bir herhangi bir girişimde bulunmadılar. Bunun nedeni ise şu anda Temsilciler Meclisi'nde Demokratların 12 koltuk önde olması. Senatoda 50'ye 50 beraberlik var ama Başkan Yardımcısı Kamala Harris bu durumda oy kullanabildiği için burada da Demokratların çoğunlukta olması Başkanın görevden alınması bunun Kongre'ye bir soruşturma komisyonuna yansımasını engelliyor.