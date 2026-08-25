Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 60 suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik uluslararası operasyonların sonuçlarını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarıyla 16'sı kırmızı bültenle uluslararası, 44'ü ulusal düzeyde aranan toplam 60 şüpheli, Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Birleşik Krallık ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu 12 ülkede yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.