Bakırköy'de aynı noktada peş peşe iki motosiklet kazası! 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Bakırköy Kennedy Caddesi'nde aynı noktada peş peşe iki farklı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalarda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.