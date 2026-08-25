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Bakırköy'de aynı noktada peş peşe iki motosiklet kazası! 1'i ağır 3 yaralı
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İHA

Bakırköy'de aynı noktada peş peşe iki motosiklet kazası! 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Bakırköy Kennedy Caddesi'nde aynı noktada peş peşe iki farklı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalarda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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