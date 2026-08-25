Altın fiyatları ne durumda? Yükseliş devam edecek mi? Faruk Erdem piyasalardaki son durumu değerlendirdi

Küresel piyasalarda savaş geriliminin etkileri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların gözü ise özellikle altın fiyatlarındaki hareketlilikte. Peki 25 Ağustos Salı günü piyasalar güne nasıl başladı? Gram ve ons altında son durum ne? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarını ve piyasa verilerini değerlendirdi.