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A Haber İrpin’de! Çatışmalarda hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 15:29
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekatta 54. gün geride kalmak üzere. Rusya’nın Moskova adlı kruvazörünün vurulmasının ardından Kiev ve çevresindeki sessizlik sona erdi ve bomba sesleri yükseldi. Rusya karadan uzaklaştığı bölgeyi havadan füzelerle vuruyor. A Haber savaşın başlarında çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ve Rusya’nın da kontrolünü ele geçirip sonra geri çekildiği İrpin’e gitti. Bölgede çatışmalarda hayatını kaybedenler toprağa verildi. O noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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