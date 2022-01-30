A Haber İdlib’deki dramı görüntüledi

İç savaşın izlerini taşıyan Suriye'nin İdlib kentinde çetin geçen kış zorluk ve sefaleti artırdı. Bölge halkı soğuk havanın etkili olduğu yerde çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. İşte A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Volkan Akıllı'nın izlenimleri...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN