30 Ocak 2022, Pazar
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A Haber İdlib’deki dramı görüntüledi
İç savaşın izlerini taşıyan Suriye'nin İdlib kentinde çetin geçen kış zorluk ve sefaleti artırdı. Bölge halkı soğuk havanın etkili olduğu yerde çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. İşte A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Volkan Akıllı'nın izlenimleri...