30 Ocak 2022, Pazar
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Savaşın izlerini taşıyan İdlib'de insanlık dramı
Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Zinan kampında yaşam mücadelesi veren bölge halkı yokluk ve safalet içinde. Derme çatma çadırlarda kalan Suriyeliler ya soba bulamıyor ya da sobada yakacak odun. Bölgede yaşanan insanlık dramını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.