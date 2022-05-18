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A Haber Harkov'da | Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?

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Giriş: 18.05.2022 16:37
Ukrayna'da kuşatma altındaki Azovstal Çelik Fabrikasından tahliyeler sürüyor. Diğer yandan Rus askerleri, Ukrayna’nın işgal altındaki Harkov kentinden çekiliyor ancak saldırılar devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Harkov'dan aktardı.
Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
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