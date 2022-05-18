18 Mayıs 2022, Çarşamba
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A Haber Harkov'da | Rus Askerleri bölgeden çekiliyor mu?
Ukrayna'da kuşatma altındaki Azovstal Çelik Fabrikasından tahliyeler sürüyor. Diğer yandan Rus askerleri, Ukrayna’nın işgal altındaki Harkov kentinden çekiliyor ancak saldırılar devam ediyor. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Harkov'dan aktardı.