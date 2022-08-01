01 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2022 19:37
Güncelleme:01.08.2022 20:07
SON DAKİKA DÜNYA HABERİ! Avrupa'da yaşanan havalimanı krizine çözüm bulunamıyor. Hem koronavirüs (KOVİD-19) pandemisinin ekonomiye vurduğu darbe, hem de Ukrayna - Rusya savaşının tetiklediği büyük kriz Avrupa'da havayolu şirketlerine büyük zarara soktu. Bu sebeple yüzbinlerce uçuş iptal oldu, on binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı ve mağdur oldu. Son günlere damga vuran krizi derinden yaşayan iki Avrupa ülkesi ise Almanya ve Hollanda olarak başı çekiyor. Bu kervana son olarak İngiltere'de katıldı. Almanya'dan gelen habere göre çalışanlar grev kararı aldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, krizi derinden yaşayan Almanya ve Hollanda'daki havalimanlarını mercek altına aldı. İşte Avrupa'dan yansıyan yorgunluk, perişanlık, pişmanlık görüntüleri…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’daki havalimanlarında kaos
Avrupa’daki havalimanlarında kaos
Türkiye’ye liderliği için minnettarım
"Türkiye'ye liderliği için minnettarım"
Kosova-Sırbistan sınırında gerilim! Savaş Balkanlar’a mı taşınacak?
Kosova-Sırbistan sınırında gerilim! Savaş Balkanlar'a mı taşınacak?
Sular kaynama noktasında! Tehdit mesajları geldi
Sular kaynama noktasında! Tehdit mesajları geldi
Almanya’da pilotlardan şok karar!
Almanya'da pilotlardan şok karar!
Necef ile Kum’un mücadelesi...
Necef ile Kum’un mücadelesi...
İngiltere’de binlerce makinist grevde!
İngiltere’de binlerce makinist grevde!
Tahıl devinin sahibi öldürüldü!
Tahıl devinin sahibi öldürüldü!
Sınır hattında son durum ne?
Sınır hattında son durum ne?
Kosovalı Bakan Damka A Haber’de Sırbistan gerilimini yorumladı
Kosovalı Bakan Damka A Haber'de Sırbistan gerilimini yorumladı
Sırbistan-Kosova savaşı senaryoları
Sırbistan-Kosova savaşı senaryoları
Sırbistan-Kosova sınırında alarm! Sirenler susmuyor
Sırbistan-Kosova sınırında alarm! Sirenler susmuyor
Daha Fazla Video Göster