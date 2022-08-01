A Haber görüntüledi: Avrupa’daki havalimanlarında kaos! Almanya, Hollanda, İngiltere…

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ! Avrupa'da yaşanan havalimanı krizine çözüm bulunamıyor. Hem koronavirüs (KOVİD-19) pandemisinin ekonomiye vurduğu darbe, hem de Ukrayna - Rusya savaşının tetiklediği büyük kriz Avrupa'da havayolu şirketlerine büyük zarara soktu. Bu sebeple yüzbinlerce uçuş iptal oldu, on binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı ve mağdur oldu. Son günlere damga vuran krizi derinden yaşayan iki Avrupa ülkesi ise Almanya ve Hollanda olarak başı çekiyor. Bu kervana son olarak İngiltere'de katıldı. Almanya'dan gelen habere göre çalışanlar grev kararı aldı. A Haber muhabiri Fatih Özyar, krizi derinden yaşayan Almanya ve Hollanda'daki havalimanlarını mercek altına aldı. İşte Avrupa'dan yansıyan yorgunluk, perişanlık, pişmanlık görüntüleri…

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