A Haber ekibi Ukrayna'da! Bucha'da bulunan toplu mezarlar açılıyor

Rus güçlerinin Kiev ve çevresinden çekilmesinin ardından, Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasındaki sivil ölümler ve toplu mezarlar tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Kentteki bir kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardaki cansız bedenler de çıkarılmaya başlandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Şükrü Can Çankaya da Bucha'daki son durumu görüntüledi.

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