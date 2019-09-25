9 yaşında sanıp evlat edindikleri 'sosyopat cüce' sonları oluyordu!

ABD’de akılalmaz olay… 9 yıl önce Kristine ve Michael çiftinin evlatlık olarak aldığı 9 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı ve ailesi evi terk etti. Annesi Kristine Barnett evlat edindiği kızı için "sosyopat bir cüce" ifadelerini kullandı ve Natalia'nın kendisini öldürmeye çalıştığın ileri sürdü.