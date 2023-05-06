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78 noktada yangın çıktı! Kanada alevlere teslim: Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi

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Giriş: 06.05.2023 16:47
Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangınıyla mücadele edildiği, 19'unun kontrolden çıktığı belirtildi. Alevlerle mücadele sürüyor.
78 noktada yangın çıktı!
78 noktada yangın çıktı!
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