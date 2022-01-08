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70 yıllık ''Demir Perde'' nasıl aralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2022 12:24
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde 15 farklı milleti barındıran, bir zamanların en güçlü devletlerindendi. 70 yıllık macerasının ardından, 25 Aralık 1991'de resmen dağıldı. Peki, Batı'nın "En büyük rakibi" SSCB nasıl dağıldı? A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı "Dönüm Noktası"nı getiriyoruz ekranlarınıza.
70 yıllık ’’Demir Perde’’ nasıl aralandı
70 yıllık ''Demir Perde'' nasıl aralandı
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