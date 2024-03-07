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29 ayda 217 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 10:08
Almanya'da bir kişi 29 ayda 217 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı. 62 yaşındaki kişinin daha önce koronavirüse de yakalanmadığı tespit edildi.
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29 ayda 217 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı
29 ayda 217 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı
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