23 yılda 135 bin Filistinli gözaltına alındı! İsrail 2. İntifada'dan bu yana 21 bin çocuğu gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütü, 23 yıl önce yaşanan 2. intifada hakkında bir açıklama yaptı. Buna göre İsrail, 23 yıl boyunca 135 bin Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıntıları Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya A Haber’de değerlendirdi.

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