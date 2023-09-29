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23 yılda 135 bin Filistinli gözaltına alındı! İsrail 2. İntifada'dan bu yana 21 bin çocuğu gözaltına aldı

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 13:12
Filistin Kurtuluş Örgütü, 23 yıl önce yaşanan 2. intifada hakkında bir açıklama yaptı. Buna göre İsrail, 23 yıl boyunca 135 bin Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıntıları Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Takiya A Haber’de değerlendirdi.
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