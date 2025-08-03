1962-2025: İkinci Küba krizi mi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusları caydırmak için iki nükleer denizaltı konuşlandıracağı yönündeki açıklaması ile dünya adeta diken üstünde. Yaşanan gelişme akıllara 1962 Küba Füze krizini getirdi. Küba Füze krizi, Soğuk Savaş’ın en tehlikeli dönemini temsil ediyor. Dünyada nükleer silahlarla donatılmış iki süper güç; Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler ilk kez doğrudan karşı karşıya geldiği an olarak tarihe geçti. Uzman isimler, 1962 Küba Füze krizini günümüzde ABD ve Rusya nükleer krizi üzerinden değerlendirdi. Trump'ın hafızayı tazelediğini söyleyen Güvenlik Politikaları Uzmanı Özgöker, 'Trump da Putin de ikisi nükleer savaşa girmez, endişe etmeyin. Amerika’nın derin devleti Trump’ı da istemiyor. Yani Biden olsaydı biraz daha tehlikeliydi çünkü Biden derin devletin kuklasıydı ama Trump öyle değil derin devletle savaşıyor.' ifadelerini kullandı. İ