Yalnız Kurt 8. yeni bölüm fragmanı izle! ''Türkiye'nin başı ağrırsa...''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 7. bölümüyle nefes kesen Yalnız Kurt'un merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanında, ''Türkiye’nin başı ağrırsa senin başını alırım” sözleri dikkat çekti. Yalnız Kurt 8. yeni bölüm fragmanı izle...

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Yalnız Kurt'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana "Türkiye'nin başı ağrırsa senin başını alırım" sözleri damga vurdu.

Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar gündem oldu. Peki Yalnız Kurt son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

ALTAY CEHENNEM ÇUKURUNDA!

Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır.

Mira da uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir. Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir.

Sare de ortadan kaybolan Altay için endişelidir. Açık açık dile getiremese de her fırsatta Altay'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır. Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir.

Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir. Sare bir yandan Altay için kaygılanırken başında daha büyük bir bela vardır, Ela'nın babası, Esra'nın eski kocası Levent!

Doğan ise Rus ve Fransızların dahil olduğu pazarlıktan payını almanın peşindedir. Altay'ın fabrikaya yerleştirdiği Akif görevinin başındadır.