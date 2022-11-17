Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı izle | “Aslolan sondur. Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların acıların en büyüğü!

Yalnız Kurt 26. bölüm 2. fragmanı izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 25. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanına “Aslolan sondur. Ömrünü adadığın yolda kaybetmek acıların acıların en büyüğü! sözleri damga vuruyor.

Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmıştır. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşır ve elini uzatır. Yanına katılmasını ister. Devleti Altay'a sahip çıkamamıştır ama amcası her zaman yanındadır. Altay bu teklife gerekli cevabı verir ama Halit asıl cevabı görüşme sonrası karşısına çıkan Davut Bahadır'dan alacaktır.

Doğan Sakınmaz, Altay'ın gözaltından çıkmasını sağlayacak gazeteciyi emniyet kuvvetlerine teslim eder ve Altay'ın serbest bırakılmasını sağlar fakat hiç zamanları yoktur. Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır. Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar. Bu plan Altay ve Barış'ın hayatını tehlikeye atarken, Meryem de hiç beklenilmeyen bir anda büyük bir sorun ile karşı karşıya kalacaktır. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!