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Yalnız Kurt 27. bölüm fragmanı izle | "Çok cesursun ama aptalsın"
Yalnız Kurt 27. yeni bölüm fragmanı izle! | ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 27. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanına "Çok cesursun ama aptalsın" sözleri damga vuruyor.