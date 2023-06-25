Üvey Anne 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu eve asla ama asla Efsun'dan başka kadın girmeyecek!"

Üvey Anne 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratan Üvey Anne, ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı! Dizinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanına "Bu eve asla ama asla Efsun'dan başka kadın girmeyecek!" sözleri damga vurdu. İşte Üvey Anne 2. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyor.

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.