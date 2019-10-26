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26.10.2019
Sen Anlat Karadeniz'de son yayınlanan bölüme damga vuran işte o şarkı - Öykü Gürman - Ah Bu Sevdaluk
3 sezondur ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisi son yayınlanan 61. bölümüyle de ses getirdi. Dizide Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman'ın seslendirdiği Ah Bu Sevdaluk şarkısı son bölüme damga vurdu. Diziseverler, sosyal medyada "Sen Anlat Karadeniz son bölümde çalan şarkı? Öykü Gürman'ın dizide söyledi şarkı?" sorularıyla aradığı işte o şarkı...
"Dağların dumani hiç geçit vermez,
3 sezondur ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisi son yayınlanan 61. bölümüyle de ses getirdi.
Dizide Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman'ın seslendirdiği Ah Bu Sevdaluk şarkısı son bölüme damga vurdu. Diziseverler, sosyal medyada "Sen Anlat Karadeniz son bölümde çalan şarkı? Öykü Gürman'ın dizide söyledi şarkı?" sorularıyla aradığı işte o şarkı..
AH BU SEVDALUK
"Dağların dumani hiç geçit vermez,
Dalgalar alur da geriye vermez.
Nefesum haramdur yangunum dinmez,
Anlat Karadeniz Nefesum yetmez."
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