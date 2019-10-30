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30.10.2019
Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça izle...
Sen Anlat Karadeniz 62. Bölüm izle yeni bölüm izle
Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.
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