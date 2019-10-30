30 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.10.2019

Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça izle...

Sen Anlat Karadeniz 62. Bölüm izle yeni bölüm izle

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Final sahnesinde gözyaşlarını tutamadı
Final sahnesinde gözyaşlarını tutamadı
Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Diziye damga vuran işte o şarkı
Diziye damga vuran işte o şarkı
Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm yeni fragman izle!
Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm yeni fragman izle!
Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm
Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tamamını full izle
Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tamamını full izle
Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm full izle! İşler raydan çıkıyor
Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm full izle! İşler raydan çıkıyor
Mustafa'nın hayali!
Mustafa'nın hayali!
Zeynep senin aşka olan inancının katili!
Zeynep senin aşka olan inancının katili!
Daha Fazla Video Göster