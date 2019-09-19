Sen Anlat Karadeniz 56.yeni bölüm full izle! ‘’Senin için bir sürpriz hazırlamıştım ama…’’

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in 56.yeni bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’in 56.yeni bölümünde Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Sen Anlat Karadeniz 56.yeni bölüm tek parça izle…