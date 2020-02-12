Sana bir ömür mutluluk vereceğim! | Kuruluş Osman yeni bölüm

Sana bir ömür mutluluk vereceğim! "Sevdanın yarası da hoştur, acısı da..." | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 10. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 10. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.