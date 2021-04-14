Kuruluş Osman'da 'yürek dağlayan' sahne! Osman Bey, amcası Dündar Bey'i infaz etti

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Dündar Bey infaz edildi. ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 54’üncü bölümünde, ihanetini itiraf eden Dündar Bey’in Osman Bey tarafından infaz edildiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Osman Bey tarafından infazına karar verilen Dündar Bey, Boran ve Göktuğ tarafından çadırından çıkarılarak otağın önüne getirildi. Ahalinin infazı izlemek için gelmediğini gören Dündar Bey şaşırırken; Savcı, Gündüz, Bamsı, Demirci beyler ile Cerkutay ve Aygül otağın önüne geldi. Osman Bey elinde yayı ile otağından çıkınca, Savcı Bey, oğlu Bayhoca'yı öldüren oku vererek infazın bu okla yapılmasını istedi: "Oğlumun ciğerlerini parçalayan ok… Lena'ya… Haini bulduğumuzda… Oğlumuzu öldüren okla öleceğine söz verdiydim… Boynuna yay kirişi değil, çürümüş ciğerine bu ok gireydi keşke…"

Aygül Hatun'un "Keşke şerefinle ölseydin! Ben de sana Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyebilseydim" deyince Dündar Bey ancak "Keşke sizlere beni bağışlayın diyecek gücüm olaydı" cevabını verebildi.

Osman Bey infazdan önce amcasına şu sözlerle seslendi: "Kayı'nın alnına çalınan kara bir lekesin emmi… Dedem Süleyman Şah'ın… Babam Ertuğrul Gazi'nin utancı… Bizlerin yürek yarası… Ölümün içimizdeki acıyı da utancı da söndürmeye yetmeyecek… Verdiğin onca acıya karşı bizi teselli etmeyecek…"

İnfazı gerçekleştirecek kişinin Boran Alp olduğunu gören Dündar Bey'in Osman Bey'den "Müsaade et ölümüm senin elinden olsun… Nenen Hayme Ana'nın, güzel yüzlü anamın hatırına benden bunu esirgeme" isteğinde bulundu. Dündar Bey ardından "Senden son bir isteğim vardır Osman Bey… Şerefli bir bey gibi yay kirişiyle boğularak ölmeyi hak etmiyorum! Bana bu şerefi verme. Bayhoca'nın canını alan ok benim de canımı alsın isterim…" dedi.

Dündar Bey ayrıca Nikola'nın planını da ifşa etti: "Nikola'ya sığınmaya gittiğim gün masanın üzerinde Söğüt haritası vardı. Kalonoz ile savaş planlarını konuşurlardı. Söğüt'ün altını tünellerle köstebek gibi oyduklarını gördüm. Ağabeyimin fethettiği Söğüt'ü onlara vermeyesin yeğenim… Hakkınızı helal edin…"

Son sözlerinin ardından arkasına bakmadan yürümeye başlayan Dündar Bey, Osman Bey'in attığı, Bayhoca'yı şehit eden okla vurularak son nefesini verdi…