ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 184. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin gündeminde. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği ve Osman Bey karakterini canlandırdığı bu tarihi yapım, her yeni bölümle reytinglerde zirveye tırmanıyor. Dizinin son bölümünün ardından, takipçiler yeni bölüm fragmanını merakla araştırmaya başladı. Peki, ATV ile Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?