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Kuruluş Osman 193.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 193.Bölüm Fragmanı

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Giriş: 27.05.2025 13:48
Güncelleme:27.05.2025 13:48
Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?
Kuruluş Osman 193.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 193.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 193.Bölüm Fragmanı
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