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Kuruluş Osman 48. yeni bölüm | Bayhoca şehit oluyor!

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Giriş: 03.03.2021 23:24
ATV'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 48’inci bölümünde, savaş meydanında Flatyos’un attığı oklarla vurulan Bayhoca, yaralı vaziyette obaya getirildi ancak şehit düştü. Nikola'yı ele geçirmek isterken tuzağa düşen ve Bizans güçleri tarafından çembere alınan Osman Bey, kendisi geride kalarak Bayhoca ve diğer yaralıların obaya götürülmesi emrini verdi.

Savcı Bey, Flatyos tarafından yaralanan oğlu Bayhoca'yı obaya getirdi. Bayhoca ve diğer yaralıların tedavisi için oba halkı seferber olurken; Lena Hatun oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Flatyos'un attığı oklar Bayhoca'nın vücudundan çıkarıldı ancak kanama bir türlü durdurulamadı.

Lena "Uyan oğlum, uyan, gözlerini kapatma. Gözlerini kapatma. Gitme oğlum! Gitme!" diyerek feryat ederken, Savcı Bey oğluna "Dayan yiğidim. Dayan. Pes etme sakın! Babanı böyle bırakıp gitme" sözleriyle seslendi.

Bayhoca'nın son isteği ile pusatı elinde ölmek oldu. Babasından pusatını isteyen Bayhoca, "Hakkınızı helal edin! Gazi olmak… şehadet" dedikten sonra kelime-i şehadet getirerek çok istediği şehitlik makamına erişti.

Flatyos'un ölümü
Flatyos'un ölümü
Bayhoca şehit oluyor!
Bayhoca şehit oluyor!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm ikinci fragman izle!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm ikinci fragman izle!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm fragmanı izle!
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