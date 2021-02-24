Kuruluş Osman 47. yeni bölüm | Selcan Hatun obaya veda ediyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 47. yeni bölümü nefesleri kesti. ‘Kuruluş Osman’ın 47’nci bölümünde, Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı.

Osman Bey, Türk boylarını birleştirerek uç bölgesinde iskan etme planı çerçevesinde Selcan Hatun'dan obasını bölgeye getirmesini istedi. Selcan Hatun'la otağında görüşen Osman Bey, "Sıla-ı rahim edesin yenge. Sılanı, topraklarımıza göçmeye ikna edesin. Onlara selamımı götür ve Osman Bey sizi başının üzerine davet eder de" şeklinde konuştu.

Selcan Hatun'un vedası Kayı Obası'ndaki hüzünlü anlara neden oldu. Osman Bey, Selcan Hatun'u "Sen bu obanın bir direğisin yenge! Kayı Hatunlarına, hatun nasıl olunur sen öğrettin. Sen zaman oldu Kayı beylerine bey nasıl olunur hatırlattın. Ben sana minnettarım ve senden razıyım" sözleriyle uğurladı. Selcan Hatun ise "Beylik senin hakkındı Osman Bey; ben de o hakkı savundum. Bey olduğunu gördüm, inşallah devlet kurduğunu da göreceğim" sözleriyle Osman Bey'i selamladı.

Bala Hatun, Goncaa Hatun ve Aygül Hatun, anneleri yerine koyduklar�� Selcan Hatun'u gözyaşları içinde uğurladı. Aygül Hatun'un üzerinde çok emeği olan Selcan Hatun'a "Hangi söz anlatabilir üzerimdeki emeğini? Hangi şükran karşılığı olur benim için ettiklerinin? Benim kalbimde karanlıklar vardı, sen ışık oldun, ben hatun olmak nedir bilmezdim sen misal oldun. Sen bana savaşmayı ve ayakta kalmayı öğrettin" sözleri herkesin yüreğine dokundu. Bu manzarayı gören Lena Hatun da dayanamayarak "Affet beni" diyerek Selcan Hatun'dan helallik aldı.