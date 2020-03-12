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12.03.2020

Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | "Sen Moğol değilsin Kongar"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 14.yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölümü büyük beğeni topladı. Esir edilen Kongar'a yapılan baskılara dayanamayan Konur Alp, ona kardeşi olduğunu söylemeye karar verdi. Kongar'ı Türk olduğuna ikna etmeye çalışsa da bu kolay olmadı. Önce Moğol olduğunda ısrar eden Kongar, ağabeyi ile aynı olan dövmesine ve ona hatırlattığı geçmişine daha fazla direnemedi. Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölümüne ait özel videolar ahaber.com.tr'de...

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