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Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle! ''Devletinin doğumu yakındır''

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Giriş: 17.06.2021 01:16
Güncelleme:17.06.2021 01:17
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında "Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!" sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 64. yeni bölüm fragmanı izle...
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