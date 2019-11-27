Kuruluş Osman 3. yeni bölüm ilk fragman izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragman izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 3. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 3. bölüm 1. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Allah'ım bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle..." sözü dikkat çekiyor. İşte 04 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 3. bölümünün yeni tanıtım fragmanı.