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25.11.2019

Kuruluş Osman 2. bölüm son fragman izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragman izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 2. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Bastığımız yerler yurt, mazlumlara sığınaklık eden görklü bir devlet olacak!" sözü dikkat çekiyor. İşte 27 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 2. bölümünün yeni tanıtım fragmanı.

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.

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