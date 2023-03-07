Kuruluş Osman 117. bölüm 2. fragmanı izle | "Evlat! Sen ayağa kalk ki memleket ayağa kalksın!"

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 117. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına "Evlat! Sen ayağa kalk ki memleket ayağa kalksın!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 117. bölüm 2. fragmanı...

Nayman'ın büyük tehditi!

Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir?

Osman Bey'in savaş kararı!

Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?

Nayman ve İsmihan Sultan işbirliği mi yapacak?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

Malhun Hatun, Orhan'ı zehirleyenlerin peşinde!

Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır?