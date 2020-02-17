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17.02.2020

Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Merakla beklenen dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Ya şehadet, ya hürriyet!" sözü dikkat çekiyor. İşte 19 Şubat Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 11. bölümünün tanıtım fragmanı...

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