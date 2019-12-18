Kuruluş Osman 5. yeni bölüm tek parça full izle | Kuruluş Osman son bölüm

Kuruluş Osman 5. yeni bölüm izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölüm full izle! Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Kuruluş Osman dizisinde bu hafta; Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi? Kuruluş Osman 5. yeni bölüm tek parça full izle

Kuruluş Osman 5. Bölüm izle yeni bölüm izle

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?