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04.11.2019

Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle! Uygar kabusu bitti mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 20.yeni bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez 20.yeni bölümde Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi? Kimse Bilmez 20.yeni bölüm tek parça izle...

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?

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