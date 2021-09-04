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Kardeşlerim yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı

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Giriş: 04.09.2021 15:48
Güncelleme:04.09.2021 15:48
Kardeşlerim yeni sezon fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni sezon fragmanına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 19'ncu bölüm fragmanı...
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