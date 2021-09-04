Kardeşlerim yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 19. bölüm fragmanı

Kardeşlerim yeni sezon fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni sezon fragmanına "Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz tamam mı? Ben buradan çıkacağım..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 19'ncu bölüm fragmanı...